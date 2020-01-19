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В Гватемалу прибыло около 4 тыс. мигрантов за несколько дней, они направляются к границе с Мексикой

Мигранты, въехавшие в Гватемалу из Гондураса в течение нескольких последних дней, прибывают на мексиканскую границу, большая часть из них все еще продвигается в большем караване.

Мигранты хотят пересечь мексиканскую границу
Мигранты хотят пересечь мексиканскую границу
Фото: EPA

Около 4 тыс. мигрантов з Центральной Америки 18 января прибыли в Гватемалу и намерены направляться в сторону Мексики и США. Об этом пишет Reuters.

Мигранты, въехавшие в Гватемалу из Гондураса в течение нескольких последних дней, прибывают на мексиканскую границу, большая часть из них все еще продвигается в большем караване.

В приграничном городе Гватемалы некоторые мигранты начали толкаться и драться, пытаясь пройти через границу. Силы безопасности оттеснили их и закрыли пункт пропуска.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что на юге Мексики есть рабочие места для тех, кто захочет остаться в стране. Он заверил, что страна контролирует проход мигрантов.

Правительство Гватемалы заявило, что около 400 мигрантов, прибывших в страну за последние дни, были отправлены в страны происхождения.

Теги: США, Мексика, Гватемала, мигранты
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