В Мексике после задержания сына наркобарона Эль Чапо погибли 29 человек, 35 получили ранения

В Мексике произошли столкновения между военными и членами наркокартеля Фото: EPA

Гусмана-Лопеса арестовали 5 января. Он был лидером бывшего картеля своего отца. Вскоре после этого члены его картеля установили блокпосты в городе, начали жечь автомобили и напали на местный аэропорт. Между ними и мексиканскими силовиками начались столкновения.

Как сообщил министр национальной обороны, в следствие этого 10 солдат погибли при исполнении служебных обязанностей, а 35 были ранены. Кроме того, погибли 19 нападавших. 21 человек был арестован.

Во время операции использовалась вооруженная авиация, добавил чиновник, поскольку у нападавших был пулемет.

El universal также сообщило 6 января суд приостановил экстрадицию Гусмана-Лопеса в США.