В Мексике после задержания сына наркобарона Эль Чапо погибли 29 человек, 35 получили ранения

Гусмана-Лопеса арестовали 5 января. Он был лидером бывшего картеля своего отца. Вскоре после этого члены его картеля установили блокпосты в городе, начали жечь автомобили и напали на местный аэропорт. Между ними и мексиканскими силовиками начались столкновения.
Как сообщил министр национальной обороны, в следствие этого 10 солдат погибли при исполнении служебных обязанностей, а 35 были ранены. Кроме того, погибли 19 нападавших. 21 человек был арестован.
Во время операции использовалась вооруженная авиация, добавил чиновник, поскольку у нападавших был пулемет.
El universal также сообщило 6 января суд приостановил экстрадицию Гусмана-Лопеса в США.
Эль Чапо являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Его обвиняли в пытках, жестоких убийствах и коррупции. Наркобарона задержали в 2016 году в Мексике. В 2017 году его экстрадировали в США.
12 февраля 2019 года присяжные в суде Бруклина признали Эль Чапо виновным по всем 10 пунктам обвинения, которые были выдвинуты федеральными прокурорами. 17 июля его приговорили к пожизненному заключению.
Гусмана-Лопеса обвиняют в том, что он руководил группировкой картеля своего отца "Синалоа" – одной из крупнейших в мире организаций по торговле наркотиками.
Его уже задерживали в 2019 году, но тогда вспыхнули беспорядки такого масштаба, что его освободили по приказу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, чтобы избежать жертв среди мирного населения.