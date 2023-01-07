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В Мексике после задержания сына наркобарона Эль Чапо погибли 29 человек, 35 получили ранения

В Мексике произошли столкновения между военными и членами наркокартеля
В Мексике произошли столкновения между военными и членами наркокартеля
Фото: EPA

В Мексике во время ареста Овидио Гусмана-Лопеса – сына известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо погибло 29 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль, сообщило El universal 6 января.

Гусмана-Лопеса арестовали 5 января. Он был лидером бывшего картеля своего отца. Вскоре после этого члены его картеля установили блокпосты в городе, начали жечь автомобили и напали на местный аэропорт. Между ними и мексиканскими силовиками начались столкновения.

Как сообщил министр национальной обороны, в  следствие этого 10 солдат погибли при исполнении служебных обязанностей, а 35 были ранены. Кроме того, погибли 19 нападавших. 21 человек был арестован. 

Во время операции использовалась вооруженная авиация, добавил чиновник, поскольку у нападавших был пулемет. 

El universal также сообщило 6 января суд приостановил экстрадицию Гусмана-Лопеса в США. 

Контекст:

Эль Чапо являлся главой крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Его обвиняли в пытках, жестоких убийствах и коррупции. Наркобарона задержали в 2016 году в Мексике. В 2017 году его экстрадировали в США.

12 февраля 2019 года присяжные в суде Бруклина признали Эль Чапо виновным по всем 10 пунктам обвинения, которые были выдвинуты федеральными прокурорами. 17 июля его приговорили к пожизненному заключению.

Гусмана-Лопеса обвиняют в том, что он руководил группировкой картеля своего отца "Синалоа" – одной из крупнейших в мире организаций по торговле наркотиками.

Его уже задерживали в 2019 году, но тогда вспыхнули беспорядки такого масштаба, что его освободили по приказу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Теги: наркотики, Мексика, арест, авиация, беспорядки, жертвы
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