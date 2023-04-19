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В МИД Молдовы объявили о высылке из страны сотрудника посольства России в Кишиневе

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В МИД Молдовы сообщили о "неподобающем поведении" дипломата из посольства РФ
В МИД Молдовы сообщили о "неподобающем поведении" дипломата из посольства РФ
Фото: moldova.mid.ru

Молдова решила выслать из страны одного сотрудника посольства России в Кишиневе. Об этом 19 апреля объявил спикер министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Филип Кожокару, информирует Noi.

По словам молдавского дипломата, еще двое сотрудников посольства России лишены специального допуска в аэропорт.

Решения были приняты Кишиневом "после отказа во въезде в Молдову главе Татарстана Рустаму Минниханову".

Издание Ziarul de Garda объясняло, что персоной нон грата российского дипломата намеревались объявить "из-за неподобающего поведения по отношению к государственным органам" Молдовы.

О запрете Минниханову на въезд в Молдову стало известно 17 апреля. Он якобы собирался принять участие в международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов – 2023".

После инцидента в аэропорту в МИД Молдовы вызвали посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова, отмечает издание.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Молдова, аэропорт, Татарстан, персона нон грата, МИД Молдовы, дипломаты
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