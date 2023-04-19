В МИД Молдовы объявили о высылке из страны сотрудника посольства России в Кишиневе

По словам молдавского дипломата, еще двое сотрудников посольства России лишены специального допуска в аэропорт.
Решения были приняты Кишиневом "после отказа во въезде в Молдову главе Татарстана Рустаму Минниханову".
Издание Ziarul de Garda объясняло, что персоной нон грата российского дипломата намеревались объявить "из-за неподобающего поведения по отношению к государственным органам" Молдовы.
О запрете Минниханову на въезд в Молдову стало известно 17 апреля. Он якобы собирался принять участие в международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов – 2023".
После инцидента в аэропорту в МИД Молдовы вызвали посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова, отмечает издание.