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В минобороны РФ сообщили, что Шойгу вновь посетил оккупированную территорию Украины и призвал военных "не суетиться"

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Шойгу "обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима", отметили в российском минобороны
Шойгу "обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима", отметили в российском минобороны
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 декабря проинспектировал подразделения группировки российских войск на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщается в Telegram минобороны РФ.

Отмечается, что Шойгу "проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей".

Кроме того, российский министр проинспектировал позиционные районы воинских частей, в частности условия "приготовления и приема пищи", указали в оборонном ведомстве.

Среди прочего Шойгу "обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима".

"Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно", – подчеркнул глава минобороны.

Как рассказали в ведомстве, Шойгу призвал оккупантов "не суетиться".

Контекст:

Минобороны РФ сообщило 18 декабря, что Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины. В министерстве отметили, что Шойгу облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. "В пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", – говорится в сообщении минобороны.

В ВСУ не смогли подтвердить визит Шойгу в "районы дислокации" российских войск.

Расследователи-волонтеры проекта GeoConfirmed выяснили, что Шойгу находился в районе Армянска на севере временно оккупированного Крыма.

Американский Институт исследования войны считает, что поездка Шойгу "на передовую" связана с попытками российского военного руководства представить свою работу эффективной на фоне неудач в Украине.

Теги: Россия, Украина, Сергей Шойгу, война России против Украины, минобороны РФ, визит, российские оккупанты
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