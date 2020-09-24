В Минске таксист спас протестующего, за которым гнался ОМОН. Видео
23 сентября Минске водитель такси спас одного из протестующих, за которым гнались несколько сотрудников ОМОНа. Как сообщает в Telegram Euroradio, инцидент произошел на улице Пушкинской. Спасая митингующего от преследования силовиков, водитель вынужден был выехать на полосу встречного движения и газон. В конце ролика, опубликованного на канале "TUT.BY. Политика" в YouTube, видно, как омоновцы, не догнав машину, начинают бежать в сторону человека, снимавшего это на видео.
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