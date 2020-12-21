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В минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом коронавируса вышла из-под контроля

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что новый штамм коронавируса распространяется "слишком стремительно".

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Хэнкок: Люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус
Хэнкок: Люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус
Фото: EPA

В Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Об этом 20 декабря в эфире телеканала Sky News заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений", – сказал чиновник.

Министр добавил, что новый штамм распространяется "слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно", несмотря на приближение Рождества. Он отметил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

Хэнкок назвал "безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое началось после того, как жители Лондона начали пытаться уехать из города до вступления в силу новых карантинных ограничений.

Он отметил, что контроль нового штамма COVID-19 "сейчас важнее, чем когда-либо".

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили, сообщал министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее.

Лондон на этой неделе ввел максимальный, третий уровень ограничений из-за распространения COVID-19. Такой уровень предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе могут собираться вместе не более шести человек.

По данным агентство Reuters, 20 декабря в Великобритании выявили 35 928 новых случаев COVID-19, это самый высокий ежедневный рост с начала пандемии. Было зарегистрировано 326 смертей в течение 28 дней после положительного теста, что ниже 534 случаев, зарегистрированных в субботу.

Теги: Рождество, Великобритания, Англия, Лондон, Совет ЕС, Минздрав, Британия, Мэтт Хэнкок
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