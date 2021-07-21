ГОРДОН
 
 
МИР

В Молдове политики подрались в прямом эфире. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Впоследствии конфликт был улажен, сообщил ведущий программы
Впоследствии конфликт был улажен, сообщил ведущий программы
Скриншот: Jurnal TV / YouTube

В Молдове подрались экс-советник президента Сергей Тофилат и бывший вице-министр внутренних дел Геннадий Косован. Инцидент произошел в прямом эфире программы Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV 20 июля.

Политики спорили, конфликт перешел в драку после того, как Тофилат обозвал Косована "недоноском". В ответ Косован вылил на оппонента стакан воды. Тофилат же ударил бывшего вице-министра и повалил его вместе со стулом на пол.

На видео можно увидеть, что после падения Косован держался за голову, а потом резко упал и несколько секунд лежал неподвижно. В этот момент к политику подбежал работник телеканала и прямой эфир прервали.

ВИДЕО
Видео: Jurnal TV / YouTube

По словам одного из гостей программы, члена партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Дорина Киртоакэ, в студию телеканала вызвали скорую помощь. Об этом он написал в Facebook, сообщает издание NewsMaker, однако сейчас пост недоступен для просмотра.

Ведущий программы Дмитрий Мишин заверил, что Тофилат и Косован уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором они пожимают руки.

https://www.facebook.com/misindumitru/posts/1639735049548854

На следующий день Тофилат в Facebook извинился за свое поведение.

"Это была ситуация, когда я не смог контролировать свои эмоции, и жалею о том, что случилось. Насилие недопустимо, споры не решаются с помощью таких инструментов, какими бы ни были их характер или причины. Я жалею об этом инциденте", – написал он.

https://www.facebook.com/sergiu.tofilat/posts/10165748270960038


Теги: Молдова, драка, политика, конфликт, ток-шоу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вас могут арестовать.Осторожнее", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Вас могут арестовать.Осторожнее", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике
"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике
Седокова стала членом жюри своего любимого шоу
Седокова стала членом жюри своего любимого шоу
Прилучный заселфился голым перед зеркалом
Прилучный заселфился голым перед зеркалом
"Вот жесть, даже не раскаивается". Стас Пьеха показал женщину, избившую его семилетнего сына
"Вот жесть, даже не раскаивается". Стас Пьеха показал женщину, избившую его семилетнего сына
Лопес публично спросили, стала ли она счастливее с Аффлеком. Видео
Лопес публично спросили, стала ли она счастливее с Аффлеком. Видео
"Хочу, чтобы у Нила был папа, которого не нужно вспоминать по фото". Анатолий Анатолич показал своего отца и рассказал, почему рос "безотцовщиной"
"Хочу, чтобы у Нила был папа, которого не нужно вспоминать по фото". Анатолий Анатолич показал своего отца и рассказал, почему рос "безотцовщиной"
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"Курил, был блондином". 48-летний супруг Билык Ахмадов показал, как выглядел 19 лет назад
"Курил, был блондином". 48-летний супруг Билык Ахмадов показал, как выглядел 19 лет назад
Солистка группы Kazka Зарицкая впервые стала участницей "Танцев со звездами"
Солистка группы Kazka Зарицкая впервые стала участницей "Танцев со звездами"
"Одна из лучших совместных работ". Дочь Уиллиса и Деми Мур отпраздновала 30-летие вместе с родителями
"Одна из лучших совместных работ". Дочь Уиллиса и Деми Мур отпраздновала 30-летие вместе с родителями
"Просто Яма на дороге". Влад Яма похвастался отдыхом на Крите
"Просто Яма на дороге". Влад Яма похвастался отдыхом на Крите
"Там уже полноценный человечек", "Легких вам родов, Катя". Беременная Осадчая очаровала соцсети милым фото
"Там уже полноценный человечек", "Легких вам родов, Катя". Беременная Осадчая очаровала соцсети милым фото
Как правильно сварить гречку. Советы эксперта
Как правильно сварить гречку. Советы эксперта
Салат с ананасом. Топ-5 самых вкусных, простых и недорогих рецептов
Салат с ананасом. Топ-5 самых вкусных, простых и недорогих рецептов
Стало известно имя ведущего нового сезона шоу "Україна має талант"
Стало известно имя ведущего нового сезона шоу "Україна має талант"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS