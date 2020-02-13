В Москве экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывшего начальника управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний России Виктора Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей.

Адвокат утверждает, что у подсудимого была тяжелая форма рака Фото: pixabay.com

Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы. Об этом 12 февраля сообщило агентство "Москва".

Отмечается, что Свиридов выстрелил себе в грудь из пистолета после того, как судья вынес ему приговор по ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство). Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет тюрьмы. Но, по данным "Москвы", Свиридов получил только три года в колонии строгого режима.

Как пишет РБК, Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

"Интерфакс" уточняет, что, по словам адвоката Свиридова Григория Иванишева, у подсудимого был рак четвертой стадии. Однако в суде заявили, что каких-либо ходатайств со стороны защиты о проведении судебной экспертизы касательно здоровья обвиняемого не поступало.