Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Москве экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывшего начальника управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний России Виктора Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокат утверждает, что у подсудимого была тяжелая форма рака
Адвокат утверждает, что у подсудимого была тяжелая форма рака
Фото: pixabay.com

Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы. Об этом 12 февраля сообщило агентство "Москва".

Отмечается, что Свиридов выстрелил себе в грудь из пистолета после того, как судья вынес ему приговор по ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство). Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет тюрьмы. Но, по данным "Москвы", Свиридов получил только три года в колонии строгого режима.

Как пишет РБК, Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

"Интерфакс" уточняет, что, по словам адвоката Свиридова Григория Иванишева, у подсудимого был рак четвертой стадии. Однако в суде заявили, что каких-либо ходатайств со стороны защиты о проведении судебной экспертизы касательно здоровья обвиняемого не поступало.

Теги: Россия, самоубийство, вымогательство, ФСИН РФ, Виктор Свиридов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Мадонна передвигается с помощью трости
Мадонна передвигается с помощью трости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS