В Москве нашли мертвым генерал-майора российской разведки в отставке

ТАСС в пресс-бюро СВР подтвердили смерть 90-летнего Соцкова, но не называли причин. Согласно информации РБК, бывший разведчик застрелился (тело нашли с огнестрельным ранением головы).

РЕН ТВ отмечает, что Соцкова нашла в ванной комнате жена, рядом были наградной пистолет и предсмертная записка.

Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. Более 40 лет проработал во внешней разведке, в том числе за границей, в последнее время работал с архивами и, как заявили в СВР, "открыл очень много документов, проливающих свет на важнейшие события перед началом Великой Отечественной войны".