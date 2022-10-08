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В Москве проходят многочисленные аресты военных – ГУР Минобороны Украины

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Военные по периметру Москвы приведены в полную готовность, отметили в ГУР
Военные по периметру Москвы приведены в полную готовность, отметили в ГУР
Фото: ЕРА (архив)

В столице России Москве перекрыли движение и массово задерживают военных. Об этом 8 октября в Telegrаm проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"В российской столице начался комплекс "мероприятий", направленных против военных. Движение в центре перекрыто. [...] Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", – говорится в сообщении.

По данным украинской военной разведки, в Москву зашли подразделения "элиты" Росгвардии – дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, они двигаются в центр города вместе с полицией.

"Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность", – подчеркнули в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Москва, полиция, арест, военные, разведка, задержание, Росгвардия, ГУР Минобороны Украины
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