В Москве проходят многочисленные аресты военных – ГУР Минобороны Украины

"В российской столице начался комплекс "мероприятий", направленных против военных. Движение в центре перекрыто. [...] Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", – говорится в сообщении.
По данным украинской военной разведки, в Москву зашли подразделения "элиты" Росгвардии – дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, они двигаются в центр города вместе с полицией.
"Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность", – подчеркнули в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)