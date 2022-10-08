В Москве проходят многочисленные аресты военных – ГУР Минобороны Украины

Военные по периметру Москвы приведены в полную готовность, отметили в ГУР Фото: ЕРА (архив)

"В российской столице начался комплекс "мероприятий", направленных против военных. Движение в центре перекрыто. [...] Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", – говорится в сообщении.

По данным украинской военной разведки, в Москву зашли подразделения "элиты" Росгвардии – дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, они двигаются в центр города вместе с полицией.

"Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность", – подчеркнули в ГУР.

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