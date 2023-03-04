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В Мьянме после вооруженного переворота погибли не менее 2940 человек – ООН

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В ООН отметили, что власти Мьянмы пытаются подавить оппозицию
В ООН отметили, что власти Мьянмы пытаются подавить оппозицию
Фото: ЕРА (архив)

Военный переворот в Мяньме в начале 2021 года привел к гибели в этой стране более 2,9 тыс. человек, проинформировало в отчете 3 марта 2023 года управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Заслуживающие доверия источники подтвердили гибель не менее 2940 человек и арест 17 572 военными и их сторонниками после переворота. Почти 80% из 330 населенных пунктов страны пострадали от вооруженных столкновений", – говорится в сообщении.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает, что военные, которые пришли к власти в Мьянме, ведут "политику выжженной земли, пытаясь подавить оппозицию".

"Военные используют так называемый подход "четырех ударов", в том числе посредством неизбирательных авиаударов и артиллерийских обстрелов, разрушений поселений для перемещения гражданского населения и отказа в гуманитарном доступе, чтобы отрезать негосударственные организованные вооруженные группы и другие антивоенные вооруженные элементы от доступа к еде, финансам, разведданным и новобранцам", – объяснили в УВКПЧ.

В управлении отмечают, что среди погибших и раненых в Мьянме есть дети.

"Военные также приняли правила, включая военное положение, направленные против оппозиции, выступающей против переворота, и серьезно ограничивают гражданское пространство, что в значительной степени способствовало переходу Мьянмы к демократии", — сказал Тюрк.

"По всей Мьянме люди постоянно подвергаются нарушениям и преступлениям, включая убийства, насильственные исчезновения, перемещение, пытки, произвольные аресты и сексуальное насилие. Есть разумные основания полагать, что военные и связанные с ними ополченцы по-прежнему несут ответственность за большинство нарушений, некоторые из которых могут представлять собой преступления против человечности и военные преступления", – подчеркнул Тюрк.

Контекст:

Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и членов правительства. Партию НЛД обвинили в мошенничестве на всеобщих выборах в парламент Мьянмы.

Военный переворот повлек за собой массовые протесты. 27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек.

По состоянию на 30 декабря 2022 года было известно о 2688 погибших, свидетельствовали данные Ассоциации помощи политическим заключенным.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, оппозиция, арест, военные, военное положение, раненые, артиллерия, дети, отчет, авиаудар, Мьянма, погибшие, Фолькер Тюрк
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