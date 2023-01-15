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В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту

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Самолет разбился недалеко от Покхары, спасатели нашли тела 68 погибших
Самолет разбился недалеко от Покхары, спасатели нашли тела 68 погибших
Фото: ЕРА

Утром 15 января в районе Каски недалеко от города Покхара в Непале разбился пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду в Покхару.

Об этом сообщает The Kathmandu Post.

В авиакомпании изданию рассказали, что на борту самолета было 72 человека: 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров – шестеро детей и 62 взрослых. 

Спасатели извлекли тела 68 погибших, продолжаются поиски еще четырех, отмечает The Kathmandu Post. Большинство пассажиров были гражданами Непала, также среди жертв – пять граждан Индии, четыре россиянина, двое корейцев и по одному гражданину Франции, Австралии, Ирландии и Аргентины, пишет СМИ.

Украинцев на борту самолета не было, подтвердил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

О причинах катастрофы не сообщается. Правительство Непала создало комиссию, которая будет расследовать это.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, самолет, авиакатастрофа, Непал, катастрофа, жертвы, Катманду, погибшие, авиакомпания, Олег Николенко, пассажиры
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