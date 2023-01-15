В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту

Самолет разбился недалеко от Покхары, спасатели нашли тела 68 погибших Фото: ЕРА

Об этом сообщает The Kathmandu Post.

В авиакомпании изданию рассказали, что на борту самолета было 72 человека: 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров – шестеро детей и 62 взрослых.

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Спасатели извлекли тела 68 погибших, продолжаются поиски еще четырех, отмечает The Kathmandu Post. Большинство пассажиров были гражданами Непала, также среди жертв – пять граждан Индии, четыре россиянина, двое корейцев и по одному гражданину Франции, Австралии, Ирландии и Аргентины, пишет СМИ.

Украинцев на борту самолета не было, подтвердил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

* Оновлено: за інформацією непальської сторони, українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи на заході Непалу. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 15, 2023

О причинах катастрофы не сообщается. Правительство Непала создало комиссию, которая будет расследовать это.