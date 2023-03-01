В Нигерии объявили об избрании нового президента

Новоизбранным президентом Тинубу объявила ЦИК Нигерии. Для избрания ему необходима была поддержка двух третей регионов.

Согласно результатам голосования, которое состоялось 25 февраля, за кандидата от правящей партии отдали голоса 8,8 млн избирателей, за главного конкурента Тинубу – Атику Абубакара от оппозиционной Народно-демократической партии – 6,9 млн.

AFP отмечает, что выборы характеризовались "длительными задержками голосования и медленным получением результатов", а оппозиция заявляла о массовых фальсификациях и требовала повторного голосования.

70-летний Тинубу является мусульманином, свою предвыборную кампанию он проводил под лозунгом "Пришла моя очередь".

The Associated Press объясняет, что у партий есть три недели на обжалование результатов выборов президента, но ранее результаты ни разу не отменяли.