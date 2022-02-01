Суд в Норвегии отклонил прошение Брейвика о досрочном освобождении

Судьи сочли, что Брейвик с момента совершения теракта в 2011 году не изменился. Заявления осужденного о намерении добиваться своих целей мирным путем суд счел не заслуживающими доверия, сославшись на заключение судебного психиатра.
Суд также отметил, что Брейвик не проявлял "видимых угрызений совести", казался "лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора".
"Его словесные заверения [об отказе от насилия и террора] мало что значат, даже если он действительно думает то, что говорит. Суд пришел к выводу, что риск применения насилия со стороны обвиняемого остается таким же реальным, как и при вынесении приговора в августе 2012 года", – сказано в решении.
Защита Брейвика заявила о намерении подать апелляцию. Однако, отмечает NRK, апелляционный суд может оставить жалобу без рассмотрения.
В июле 2011 года Брейвик взорвал в правительственном квартале Осло начиненный взрывчаткой фургон Volkswagen Crafter. Погибли восемь человек, более 200 были ранены. Пока внимание полиции было приковано к инциденту в центре Осло, преступник добрался до острова Утейя и начал расстреливать участников слета молодых социал-демократов. Он убил 67 человек, еще двое утонули при попытке покинуть остров вплавь.
В августе 2012 года суд приговорил Брейвика к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления срока. Он находится в одиночной камере, ему запрещено общаться с другими заключенными.
В июне 2017 года Высший суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию террориста на "бесчеловечные условия" содержания в тюрьме. Заключенный решил обратиться с апелляцией в Европейский суд по правам человека, но там пришли к выводу, что претензии Брейвика необоснованны.
18 января 2022 года началось судебное слушание о досрочном освобождении Брейвика.