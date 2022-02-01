Суд в Норвегии отклонил прошение Брейвика о досрочном освобождении

Судьи сочли, что Брейвик с момента совершения теракта в 2011 году не изменился. Заявления осужденного о намерении добиваться своих целей мирным путем суд счел не заслуживающими доверия, сославшись на заключение судебного психиатра.

Суд также отметил, что Брейвик не проявлял "видимых угрызений совести", казался "лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора".

"Его словесные заверения [об отказе от насилия и террора] мало что значат, даже если он действительно думает то, что говорит. Суд пришел к выводу, что риск применения насилия со стороны обвиняемого остается таким же реальным, как и при вынесении приговора в августе 2012 года", – сказано в решении.

Защита Брейвика заявила о намерении подать апелляцию. Однако, отмечает NRK, апелляционный суд может оставить жалобу без рассмотрения.