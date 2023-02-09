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В Новосибирске взрыв газа разрушил подъезд жилого дома, погибло пять человек

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В Новосибирске продолжают разбирать завалы после взрыва газа, разрушившего подъезд пятиэтажки
В Новосибирске продолжают разбирать завалы после взрыва газа, разрушившего подъезд пятиэтажки
Фото: Анатолий Локоть / Telegram

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске (РФ) возросло до пяти человек, пишет в Telegram 9 февраля российское пропагандистское агентство РИА "Новости".

Об этом сообщается со ссылкой на данные регионального минздрава.

Новосибирское издание НГС уточняет, что один из погибших – двухлетний ребенок. Также известно об 11 пострадавших, они госпитализированы, часть – в тяжелом состоянии.

О взрыве газа, обрушении дома и пожаре МЧС России сообщало в Telegram ночью 9 февраля. Взрыв произошел в 3.43 (7.43 по местному времени).

Из дома, по данным спасателей, эвакуировали около 50 жильцов. Взрыв разрушил третий из четырех подъездов пятиэтажки; также частично обрушился еще один подъезд. Всего пострадало 30 квартир, пожарные погасили возгорание площадью 300 м2.

Разбор завалов продолжается. Предположительно, под ними могут оставаться люди, сообщает МЧС РФ.

Теги: Новосибирск, жертвы, чрезвычайная ситуация, погибшие, утечка газа
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