В одной из тюрем Франции заключенный сделал из вилки лезвие и захватил в заложники двух охранников

Заключенный отбывал пожизненный срок за покушение на убийство и изнасилование Фото: ЕРА

Первого заложника освободили в полдень по местному времени. Заключенный отпустил девушку по собственному желанию. Второй надзиратель, мужчина, получил ранение глаза.

Заложников захватил Софиан Расмук 1987 года рождения. Он вооружился самодельным оружием, написала газета Le Figaro. Один из переговорщиков сообщил изданию Ouest France, что заключенный взял вилку и сделал из нее лезвие длиной около 15 сантиметров. Следствию предстоит определить, как он смог получить или изготовить холодное оружие.

По информации прокурора города Алансон Франсуа Кудера, Расмук отбывает пожизненное заключение за покушение на убийство и изнасилование. В 2018 году его приговорили к шести месяцам тюремного заключения за нападение на двух начальников следственного изолятора Ивелин.