В одном городе в Албании отравилось более 300 человек. В водопроводной воде обнаружили аммиак

Пострадавшие начали обращаться к медикам с 24 октября. У них симптомы отравления: диарея, рвота, боли в желудке, лихорадка.

Сотрудники службы общественного здравоохранения отобрали пробы воды из сетевой системы водоснабжения и отправили их на экспертизу.

Позже стали известны результаты исследования, согласно которым обнаружено превышение допустимой нормы аммиака, пишет Albanian Daily News.

Издание предполагает, что вредные вещества попали в систему водоснабжения после сильных дождей 23-го и 24 октября.

Компания, отвечающая за питьевую воду, заявила, что результаты анализов еще "предстоит подтвердить", потому что пробы воды в резервуарах, откуда воду берут, якобы находятся в пределах нормы.

Тем не менее жителей Круи попросили не пить воду из бытовых емкостей.