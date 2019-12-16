В ответ на резолюцию Конгресса США о геноциде армян Эрдоган вспомнил об уничтожении индейцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал политическим решение американских конгрессменов о признании убийства армян турками геноцидом и заявил, что этим вопросом должны заниматься историки, а не политики.

Эрдоган: Мы раскроем, что Запад – это история расизма и колониализма Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью изданию Habertürk, обнародованном 15 декабря, раскритиковал решение Конгресса США признать массовые убийства армян турками в Османской империи в период с 1915-го по 1923 год геноцидом.

Эрдоган назвал решение американских конгрессменов политическим и заявил, что этим вопросом должны заниматься историки, а не политики.

Турецкий президент напомнил об уничтожении индейцев в США и назвал этот факт "позором Америки".

Он также сказал, что французы ответственны за массовые убийства в Алжире и работорговлю в Сенегале.

"Мы объясним все это обществу... Мы раскроем, что Запад – это история расизма и колониализма", – добавил Эрдоган.

В конце октября геноцид армян признала Палата представителей Конгресса США. Тогда за соответствующую резолюцию проголосовало 405 человек, а против – 11. В МИД Турции заявили, что этот документ не имеет правовых и исторических оснований и юридической силы.

Сенат Конгресса США 12 декабря поддержал резолюцию и признал геноцидом убийства армян.

На сегодняшний день 49 из 50 штатов США на местном уровне признали геноцид армян официально, но на государственном уровне этого до сих пор не происходило.

Массовые убийства и депортации армян, организованные властями Османской империи, продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян.