В Пакистане объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

Правительство Пакистана утвердило план действий по борьбе с саранчой и выделило на его финансирование около $47 млн.

От нашествия саранчи пострадали провинции на юге и северо-западе Пакистана Фото: ЕРА

Правительство Пакистана 31 января объявило чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи, которая уже нанесла ущерб сельскому хозяйству южной провинции Синд и северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, пишет газета Dawn.

Кроме того, на заседании правительства утвердили план действий по ликвидации насекомых, стоимость которого составила 7,3 млрд пакистанских рупий (около $47 млн).

По словам министра планирования и развития страны Махдума Хусро Бахтияра, это крупнейшее нашествие саранчи более чем за 27 лет. Он рассказал, что предыдущее Пакистан пережил в 1993 году.

Как сообщает "Німецька хвиля", нашествие саранчи началось в стране в июне 2019 года, когда насекомые начали движение по стране с территории Ирана.