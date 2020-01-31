Власти Канберры объявили чрезвычайную ситуацию в связи с приходом жары

Ожидается, что в ближайшие дни Австралию ждет мощная тепловая волна, власти столицы страны, Канберры, объявили чрезвычайное положение впервые с 2003 года.

Пожары могут затронуть южные окраины Канберры, в которых живет около 400 тыс. человек Фото: ЕРА

Сегодня власти столицы Австралии Канберры объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает AFP.

К такой мере власти прибегли впервые с 2003 года.

Ожидается, что в ближайшие дни Австралию ждут мощные тепловые волны. Согласно прогнозам, пожары могут затронуть южные окраины города, в которых живет около 400 тыс. человек.

30 января температура воздуха в штате Южная Австралия достигла +40 °C, ожидается, что сегодня волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру. В выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45 °C.

Власти говорят, что жара, сопровождаемая сухими ветрами, создаст благоприятные условия для лесных пожаров в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, где бушует еще более 80 пожаров.

По прогнозу, за волной жары придут дожди, которые помогут ослабить пожары, а также, вероятно, вызовут наводнения, пишет агентство.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 33 человека.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.