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В Австралии с радаров пропал самолет, тушивший лесные пожары

Тушивший пожары в австралийском штате Новый Южный Уэльс воздушный танкер сегодня потерял связь с диспетчерами, местные наземные команды сообщают, что самолет мог разбиться.

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Ведутся поиски самолета
Ведутся поиски самолета
Фото: ЕРА

В Австралии с радаров пропал самолет, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны. Об этом в своем Twitter сообщила пожарная служба штата Новый Южный Уэльс.

"Сельская пожарная служба расследует сообщения о серьезным инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим воздушным танкером, который работал в районе Сноуи Монаро", – говорится в сообщении.

Местные наземные команды сообщают, что самолет мог разбиться.

На данный момент ведутся поиски.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 29 человек, сгорело около 2,5 тыс. домов, сожжено около 11 млн га земли.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Теги: Австралия, самолет, лесные пожары, Новый Южный Уэльс
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