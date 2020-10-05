В Париже из-за коронавируса вводят новые ограничения

Из-за эпидемии коронавируса во французской столице усиливают карантинные меры. Они коснуться работы заведений общественного питания, бассейнов, торговых центров.

Французские власти объявили о новых ограничительных мерах, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Так, в Париже и его окрестностях с 6 октября вводятся особые правила работы баров и ресторанов, сообщил сегодня префект парижской полиции Дидье Лаллеман.

Заведения общественного питания продолжат работу в обычные часы, но будут усиленно соблюдать меры безопасности во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Прекращают работу ярмарки, конгрессы и выставки. В торговых центрах Парижа будут установлены специальные счетчики с целью ограничить число посетителей. Торговые точки будут размещать максимум одного покупателя на четыре квадратных метра.

Плавательные бассейны также будут закрыты с завтрашнего дня, однако только для взрослых – для детей запрета на посещение нет.

Стадионы и открытые площадки для спорта будут открыты при условии, что они собирают менее 1 тыс. человек или 50% от их максимальной вместимости, если она меньше 1 тыс. человек, добавил Лаллеман.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 октября COVID-19 в мире заболели 35,079 млн человек, умерли 1,036 млн человек, выздоровели 24,429 млн пациентов.

Во Франции заразились почти 686 тыс. человек, из них 32,2 тыс. умерли.