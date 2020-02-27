В парламенте Великобритании нашли секретный проход

Секретный проход в британском парламенте датируется примерно 1660 годом, его сделали для коронации Карла II, чтобы позволить гостям посетить праздничный банкет.

Секретному ходу в парламенте Великобритании около 360 лет Фото: UK Parliament / Twitter

Историки, работающие над реконструкцией нижней палаты британского парламента, нашли 360-летний проход, спрятанный в секретной комнате. Об этом 26 февраля пишет BBC.

Как сообщает BBC, секретный проход был создан для коронации Карла II в 1660 году, чтобы позволить гостям посетить праздничный банкет в Вестминстер-холле, здании рядом с современной палатой общин.

Он использовался поколениями членов парламента и политическими деятелями, такими как чиновник Сэмюэл Пепис, в качестве главного входа в палату общин, но был замурован.

Проход ненадолго открыли в 1950 году во время ремонта после бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны, но затем снова закрылся и о нем забыли.

На стенах прохода нашли надписи карандашом, которые датируются серединой XIX века, когда парламент перестроили в неоготическом стиле после большого пожара. Надписи сделали двое рабочих, которые замуровывали оба конца прохода.

"Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля", – сообщает первая надпись.

Вторая надпись звучит следующим образом: "Этих рабочих наняли для ремонта галереи. 11 августа 1851. Настоящие демократы".