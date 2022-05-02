В Перми произошел пожар на пороховом заводе, который снабжает россиян зарядами для ПВО и "Градов"

"Около 20.00 в ФКП "Пермский пороховой завод" на производственном участке №12 производства "Пластмассы" произошло возгорание продукции. В результате происшествия пострадали три работника, из них один погиб на месте, двое доставлены в больницу. Впоследствии еще один работник скончался", – сказано в сообщении.

Причины пожара пока не указываются, идет разбирательство.

Источники "Коммерсанта" говорят, что площадь пожара составила 550 м² и загорелась уже готовая продукция, которую планировали отправить в рамках выполнения экспортного контракта.

Издание отмечает, что Пермский пороховой завод является одним из предприятий оборонно-промышленного комплекса России, он выпускает заряды к реактивным системам залпового огня (РСЗО) и комплексам противовоздушной обороны, а также комплектующие для ракет, в том числе крылатых.

На сайте завода нет информации о продукции военного характера.

"ДонПресс" уточняет, что речь идет о РСЗО "Град" и "Смерч".

Именно такое вооружение российские оккупанты активно используют против Вооруженных сил Украины и мирного населения.