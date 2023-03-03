В подмосковной Коломне слышали "свист и потом – явно взрыв"

Baza пишет, что это произошло в одном из соседних сел, и слышали взрыв во всем городе.
Тelegram-канал опубликовал видео, на котором мужчина, снимая зарево, рассказывает, что в Коломне "свист был слышен, потом – взрыв явно, в районе "Свалки".
Видео из камер наблюдения, на котором слышен звук взрыва, обнародовал Mash.
Российские спасатели выехали на место, но не обнаружили "признаков взрыва", пишет "Интерфакс".
5 января проект "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії" сообщил, что в Коломне, вероятно, тренируют операторов дронов Shahed-136, которыми РФ атакует Украину. Расстояние от полигона в Коломне до Москвы – 100 км, до границы с Украиной – 600 км.
28 февраля недалеко от Коломны и рядом со станцией "Газпрома" упал беспилотник.