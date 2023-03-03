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В подмосковной Коломне слышали "свист и потом – явно взрыв"

В Коломне слышали взрыв и видели зарево, но российские спасатели "не нашли" признаков взрыва
В Коломне слышали взрыв и видели зарево, но российские спасатели "не нашли" признаков взрыва
Скриншот: Baza / Telegram

Вечером 2 марта в городе Коломна под Москвой слышали взрыв. Об этом сообщила Baza.

Baza пишет, что это произошло в одном из соседних сел, и слышали взрыв во всем городе. 

Тelegram-канал опубликовал видео, на котором мужчина, снимая зарево, рассказывает, что в Коломне "свист был слышен, потом – взрыв явно, в районе "Свалки".

Видео из камер наблюдения, на котором слышен звук взрыва, обнародовал Mash. 

Российские спасатели выехали на место, но не обнаружили "признаков взрыва", пишет "Интерфакс"

Контекст:

5 января проект "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії" сообщил, что в Коломне, вероятно, тренируют операторов дронов Shahed-136, которыми РФ атакует Украину. Расстояние от полигона в Коломне до Москвы – 100 км, до границы с Украиной – 600 км. 

28 февраля недалеко от Коломны и рядом со станцией "Газпрома" упал беспилотник

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, взрыв, Москва, спасатели, война России против Украины, взрывы, Московская область
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