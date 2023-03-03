В подмосковной Коломне слышали "свист и потом – явно взрыв"

В Коломне слышали взрыв и видели зарево, но российские спасатели "не нашли" признаков взрыва Скриншот: Baza / Telegram

Baza пишет, что это произошло в одном из соседних сел, и слышали взрыв во всем городе.

Тelegram-канал опубликовал видео, на котором мужчина, снимая зарево, рассказывает, что в Коломне "свист был слышен, потом – взрыв явно, в районе "Свалки".

Видео из камер наблюдения, на котором слышен звук взрыва, обнародовал Mash.

Российские спасатели выехали на место, но не обнаружили "признаков взрыва", пишет "Интерфакс".