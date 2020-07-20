В Польше хотят ограничить деятельность иностранных СМИ

В правящей польской партии "Право и справедливость" считают, что иностранные СМИ вмешиваются в дела Польши.

В начале июля польский президент Анджей Дуда заявлял, что Германия через СМИ пытается повлиять на выборы в Польше Фото: depositphotos.com

Польша планирует выработать правила, ограничивающие концентрацию иностранных средств массовой информации. Об этом заявил глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинський, отмечает Reuters.

"Право и справедливость" давно заявляет, что иностранные СМИ вмешивались в дела Польши и что необходимо усилить позиции польские медиа.

Качинський заявил, что реформу в отношении медиа планируется провести до истечения срока нынешнего Сейма, следующие выборы в который запланированы на 2023 год.

Вместе с тем в партии пожаловались, что любой новый закон должен будет соответствовать правилам ЕС, что может помешать политической цели существенно снизить влияние иностранных компаний, таких как телекомпания Discovery, которой принадлежит польский телеканал TVN.

В начале июля польский президент Анджей Дуда заявлял, что Германия через СМИ концерна Axel Springer пытается повлиять на выборы в Польше, пишет Gazeta.pl. Во время визита в город Болеславец Дуда, в частности, отметил публикацию в немецкой газете Die Welt, в которой варшавский корреспондент сообщил, что конкурент Дуды и мэр Варшавы Рафал Тшасковский будет лучшим президентом для Германии, потому что он против того, чтобы Польша брала репарации у немцев.

8 июля Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Германии в связи с возможным вмешательством немецкой стороны в президентские выборы.