В Польше из МИД уволили всех выпускников российского МГИМО

Министр отметил, что дипломатов из МГИМО в ведомстве нет уже два месяца.

По его словам, этот вуз "был инвестицией в деятельность российского империализма" и "частью советской мягкой силы", и его выпускники должны были "служить государственному разуму российской империи".

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", – подчеркнул Рау.

По его словам, нельзя утверждать, что есть какая-то связь между окончанием МГИМО и службой советскому или российскому государству в качестве шпиона или агента. Однако окончание вуза может быть связано с созданием профессиональных, социальных или семейных связей.

"Следовательно, существует презумпция того, что такое лицо может быть намеренно и сознательно или совершенно неосознанно использовано иностранной разведкой. Эта презумпция еще сильнее проявляется в обстоятельствах, когда НАТО рассматривает Россию не как партнера, а как основную угрозу. Мы имеем дело с гибридной войной, которая продолжается уже много лет", – сказал глава польского МИД.