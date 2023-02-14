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В Польше из МИД уволили всех выпускников российского МГИМО

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В польской дипломатии больше нет выпускников МГИМО Рау
В польской дипломатии больше нет выпускников МГИМО – Рау
Фото: EPA

В Польше из министерства иностранных дел уволили всех чиновников, которые учились в Московском государственном институте международных отношений. Об этом сообщил глава ведомства Збигнев Рау в интервью Gazeta Polska, опубликованном 14 февраля.

Министр отметил, что дипломатов из МГИМО в ведомстве нет уже два месяца.

По его словам, этот вуз "был инвестицией в деятельность российского империализма" и "частью советской мягкой силы", и его выпускники должны были "служить государственному разуму российской империи".

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", – подчеркнул Рау.

По его словам, нельзя утверждать, что есть какая-то связь между окончанием МГИМО и службой советскому или российскому государству в качестве шпиона или агента. Однако окончание вуза может быть связано с созданием профессиональных, социальных или семейных связей. 

"Следовательно, существует презумпция того, что такое лицо может быть намеренно и сознательно или совершенно неосознанно использовано иностранной разведкой. Эта презумпция еще сильнее проявляется в обстоятельствах, когда НАТО рассматривает Россию не как партнера, а как основную угрозу. Мы имеем дело с гибридной войной, которая продолжается уже много лет", – сказал глава польского МИД.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.

Теги: Россия, Польша, шпионаж, МГИМО, дипломаты, Збигнев Рау
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