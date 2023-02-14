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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть угроза ударов России по европейским странам – ГУР

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Россияне планируют идти войной на другие страны Европы, считают в украинской разведке
Россияне планируют идти войной на другие страны Европы, считают в украинской разведке
Фото: EPA

В странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть. Об этом рассказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк в комментарии греческому изданию Iefimerida, опубликованном 14 февраля.

"Одна из основных целей россиян – повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Вот почему россияне так много вкладывают в работу со СМИ. Это и их открытые пропагандистские рупоры, такие как Russia Today, и другие более скрытые способы воздействия. Я знаю о случаях, когда [завербованные] журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей – поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", – рассказал Черняк.

По его словам, в последнее время российская шпионская сеть сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры.

"Россию интересует вся Европа как зона влияния. Если она подчинит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше", – отметил Черняк.

Он подчеркнул, что, как известно, у Путина были такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас.

"Мнение нашей службы таково, что есть угроза ударов России и по европейским странам. Мы видели это в прошлом и, возможно, увидим в будущем. Это мнение также подкрепляется тем фактом, что другие действия России против Европы, такие как энергетический шантаж, похоже, не окупаются", — заявил он.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 13 марта 2022 года, что следующей страной, которую после Украины захочет атаковать Путин, может стать Литва. Он ссылался на данные украинской разведки. 

Российский телепропагандист Владимир Соловьев неоднократно говорил, что российские войска, вторгшиеся в Украину, могут продолжить военные действия на территории других западных государств"Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, – подумайте 300 раз! Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации", – заявлял он после начала вторжения российских войск в Украину. 

После Украины в случае победы РФ ее агрессия распространится на Польшу, заявил в ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В декабре канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что нет гарантии, что Россия не нападет и на другие страны.

7 февраля 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть намерение после войны в Украине "денацифицировать" и "демилитаризировать" Польшу.

Теги: Россия, война, шпионаж, нападение, Европа, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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