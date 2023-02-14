Есть угроза ударов России по европейским странам – ГУР

"Одна из основных целей россиян – повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Вот почему россияне так много вкладывают в работу со СМИ. Это и их открытые пропагандистские рупоры, такие как Russia Today, и другие более скрытые способы воздействия. Я знаю о случаях, когда [завербованные] журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей – поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", – рассказал Черняк.

По его словам, в последнее время российская шпионская сеть сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры.

"Россию интересует вся Европа как зона влияния. Если она подчинит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше", – отметил Черняк.

Он подчеркнул, что, как известно, у Путина были такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас.

"Мнение нашей службы таково, что есть угроза ударов России и по европейским странам. Мы видели это в прошлом и, возможно, увидим в будущем. Это мнение также подкрепляется тем фактом, что другие действия России против Европы, такие как энергетический шантаж, похоже, не окупаются", — заявил он.