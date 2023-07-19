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В Польше разоблачили крупнейшую шпионскую сеть РФ, которая планировала взрывать поезда с помощью для Украины

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В Польше задержали уже 15 членов шпионской сети РФ
В Польше задержали уже 15 членов шпионской сети РФ
Фото: depositphotos.com

Действующая в Польше российская разведывательная сеть, разоблаченная прокуратурой и Агентством внутренней безопасности, планировала взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Об этом пишет Gazeta Polska 19 июля.

Спецслужбы Польши ликвидировали крупнейшую в истории страны российскую разведывательную сеть, говорится в публикации. Всего с марта по июль этого года по обвинению в шпионаже в пользу российской военной разведки задержаны 15 человек. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В сети участвовали граждане Беларуси, России и Украины. Издание пишет, что они получали задания для удаленного выполнения напрямую из Москвы, а после их выполнения получали вознаграждение в криптовалюте (в основном в биткоинах), которую затем обменивали на наличные деньги.

Члены шпионской сети по заказу россиян должны были не только собирать информацию, фотографировать указанные военные и гражданские объекты и распространять антиукраинские и антинатовские настроения, но и готовить диверсионные акции.

По данным издания, в 66 томах дела есть материалы, свидетельствующие в том числе о том, что планировалось взорвать поезда с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины. По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-либо другое, так как риск атак был слишком большим для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями сети, рассказал знакомый со следствием источник.

Выводы издания показывают, что шпионская сеть была создана в начале 2023 года, менее чем через год после нападения России на Украину.

Контекст:

В марте польские спецслужбы задержали девять человек. По данным Rzeczpospolita, это были завербованные Россией белорусы и украинцы. Тогда польские правоохранители обнаружили скрытые камеры на важных маршрутах, которые в том числе используются для доставки оружия в Украину. Кроме того, по данным спикера координатора спецслужб Польши Станислава Жарына, задержанные вели "типично разведывательную деятельность" и распространяли антипольскую пропаганду.

В апреле были задержаны еще три человека. Следователи считают, что они незаконно собирали информацию о путях поставок военной помощи Украине и готовили диверсии.

30 июня по подозрению в шпионаже польские правоохранители задержали российского спортсмена. Польский генпрокурор Збигнев Зебро отметил, что это 14-й член российской шпионской сети.

10 июля Агентство внутренней безопасности Польши задержало 15-го участника шпионской сети, работавшей на российскую разведку. Он является гражданином Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Польша, шпионаж, российская агрессия, война России против Украины
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