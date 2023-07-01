В Польше задержали профессионального хоккеиста за шпионаж в пользу РФ

"Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Задержан шпион, который действовал под видом спортсмена", – написал Зебро.

Это уже 14-й участник шпионской сети, добавил он.

Rosyjscy szpiedzy wpadaj * jeden po drugim! Kolejny sukces * ledczych @PK_GOV_PL i ABW. Schwytano szpiega, który dzia * a * pod p * aszczykiem sportowca. Rosjanin by * zawodnikiem 1-ligowego klubu. To ju * 14 zatrzymany cz * onek rozpracowanej przez nas siatki szpiegowskiej. Dzi * kuj * … — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) June 30, 2023

Спортсмена задержали в Силезском воеводстве 11 июня, пишет агентство PAP со ссылкой на пресс-службу министра – координатора специальных служб и пресс-службу Национальной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, задержанный – гражданин страны-агрессора России и является профессиональным спортсменом хоккейного клуба. Для внешней разведки РФ он выполнял задания в Польше. В частности, вел разведку вокруг объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.

По версии следствия, россиянин пребывал в Польше с 2021 года.

Вся группа использовалась для сбора данных, включая наблюдение за железнодорожными путями, пишет агентство. Также она использовалась для пропаганды против НАТО и политики правительства Польши, говорится в материале. По версии следствия, также члены группы готовили диверсии, направленные на парализацию поставок техники, оружия и помощи в Украину.

Прокуроры не исключают дальнейших арестов по этому делу, пишет газета Rzeczpospolita.