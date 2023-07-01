В Польше задержали профессионального хоккеиста за шпионаж в пользу РФ

"Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Задержан шпион, который действовал под видом спортсмена", – написал Зебро.
Это уже 14-й участник шпионской сети, добавил он.
Rosyjscy szpiedzy wpadaj * jeden po drugim! Kolejny sukces * ledczych @PK_GOV_PL i ABW. Schwytano szpiega, który dzia * a * pod p * aszczykiem sportowca. Rosjanin by * zawodnikiem 1-ligowego klubu. To ju * 14 zatrzymany cz * onek rozpracowanej przez nas siatki szpiegowskiej. Dzi * kuj * …— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) June 30, 2023
Спортсмена задержали в Силезском воеводстве 11 июня, пишет агентство PAP со ссылкой на пресс-службу министра – координатора специальных служб и пресс-службу Национальной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, задержанный – гражданин страны-агрессора России и является профессиональным спортсменом хоккейного клуба. Для внешней разведки РФ он выполнял задания в Польше. В частности, вел разведку вокруг объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.
По версии следствия, россиянин пребывал в Польше с 2021 года.
Вся группа использовалась для сбора данных, включая наблюдение за железнодорожными путями, пишет агентство. Также она использовалась для пропаганды против НАТО и политики правительства Польши, говорится в материале. По версии следствия, также члены группы готовили диверсии, направленные на парализацию поставок техники, оружия и помощи в Украину.
Прокуроры не исключают дальнейших арестов по этому делу, пишет газета Rzeczpospolita.
Предыдущих участников шпионской сети задержали весной. В марте польские спецслужбы задержали девять человек. По данным Rzeczpospolita, это были завербованные Россией белорусы и украинцы. Тогда польские правоохранители обнаружили скрытые камеры на важных маршрутах, которые в том числе используются для доставки оружия в Украину. Кроме того, по данным спикера координатора спецслужб Польши Станислава Жарына, задержанные вели "типично разведывательную деятельность" и распространяли антипольскую пропаганду.
В апреле были задержаны еще три человека. Следователи считают, что они незаконно собирали информацию о путях поставок военной помощи Украине и готовили диверсии.