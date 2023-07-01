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В Польше задержали профессионального хоккеиста за шпионаж в пользу РФ

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В Польше задержали участника шпионской сети
В Польше задержали участника шпионской сети
Фото: depositphotos.com

В Польше по подозрению в шпионаже задержали российского спортсмена. Об этом 30 июня сообщил польский генпрокурор Збигнев Зебро в Twitter.

"Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Задержан шпион, который действовал под видом спортсмена", – написал Зебро.

Это уже 14-й участник шпионской сети, добавил он.

Спортсмена задержали в Силезском воеводстве 11 июня, пишет агентство PAP со ссылкой на пресс-службу министра – координатора специальных служб и пресс-службу Национальной прокуратуры. 

Как сообщили в ведомстве, задержанный – гражданин страны-агрессора России и является профессиональным спортсменом хоккейного клуба. Для внешней разведки РФ он выполнял задания в Польше. В частности, вел разведку вокруг объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. 

По версии следствия, россиянин пребывал в Польше с 2021 года. 

Вся группа использовалась для сбора данных, включая наблюдение за железнодорожными путями, пишет агентство. Также она использовалась для пропаганды против НАТО и политики правительства Польши, говорится в материале. По версии следствия, также члены группы готовили диверсии, направленные на парализацию поставок техники, оружия и помощи в Украину.

Прокуроры не исключают дальнейших арестов по этому делу, пишет газета Rzeczpospolita.

Контекст:

Предыдущих участников шпионской сети задержали весной. В марте польские спецслужбы задержали девять человек. По данным Rzeczpospolita, это были завербованные Россией белорусы и украинцы. Тогда польские правоохранители обнаружили скрытые камеры на важных маршрутах, которые в том числе используются для доставки оружия в Украину. Кроме того, по данным спикера координатора спецслужб Польши Станислава Жарына, задержанные вели "типично разведывательную деятельность" и распространяли антипольскую пропаганду.

В апреле были задержаны еще три человекаСледователи считают, что они незаконно собирали информацию о путях поставок военной помощи Украине и готовили диверсии.

Теги: Россия, НАТО, Польша, хоккей, шпионаж, правительство, разведка, следствие, спортсмены, Збигнев Зебро
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