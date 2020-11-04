В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США

47,66% жителей Пуэрто-Рико выступили против присоединения к США.

Жители Пуэрто-Рико голосуют за присоединение к США уже шестой раз Фото: EPA

Пуэрториканцы поддержали присоединение страны к США, за такое решение проголосовали 52,34% граждан, сообщает ABC.

47,66% проголосовали против того, чтобы стать 51-м штатом США. Это уже шестое с 1952 года голосование по поводу статуса острова. Он является неинкорпорированной территорией США, то есть не входит в состав страны, а является ее владением.

При этом, как и в других штатах США, в Пуэрто-Рико есть местная конституция, действующая с 1952 года, у граждан страны есть паспорт США (с 1917 года), у них есть губернатор и система самоуправления, но верховная власть принадлежит Конгрессу США.

Вместе с тем, жители острова не могут голосовать за президента США, а последней судебной инстанцией является Верховный суд Пуэрто-Рико.

Последний раз за присоединение к США в Пуэрто-Рико голосовали в 2017 году, тогда 97% такое решение поддержали.