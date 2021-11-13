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В результате беспорядков в тюрьме в Эквадоре погибли 58 заключенных. Ранее здесь убили 119 человек

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Инциденты в тюрьме в Гуаякиле произошли второй раз за три месяца
Инциденты в тюрьме в Гуаякиле произошли второй раз за три месяца
Фото: ЕРА

В Эквадоре в тюрьме "Литорал" в городе Гуаякиль произошли новые беспорядки, жертвами которых стали 58 заключенных. Об этом 13 ноября сообщил Reuters со ссылкой на правительство страны.

Инцидент был охарактеризован как произошедшее ночью "столкновение между бандами". Помимо погибших, ранение получили около 10 человек.

В правительстве Эквадора утверждают, что банды, которые торгуют наркотиками, пытались выяснить, кто из них контролирует тюрьму.

Губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена объяснил, что одного из лидеров банды недавно освободили из тюрьмы и другие группы пытались подчинить себе оставшихся без главаря.

В сентябре в этой же тюрьме в Гуаякиле уже происходили стычки между бандитами, в результате погибли 119 заключенных.

После тех событий директор тюремного агентства Эквадора SNAI Боливар Гарсон сообщил о планах помиловать и смягчить тысячи приговоров, чтобы освободить место в тюрьмах страны.

Контекст:

В июле этого года президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюрьмах страны режим чрезвычайного положения из-за нескольких случаев насилия, в результате которых погибло более 100 человек. По данным La Jornada, в феврале погибло 79 заключенных во время беспорядков, прошедших одновременно в трех тюрьмах страны. В июле 22 человека погибли в пенитенциарном учреждении "Литораль".

Теги: тюрьма, наркотики, заключенные, столкновения, беспорядки, Эквадор, жертвы, губернатор, насилие, погибшие
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