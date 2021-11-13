В результате беспорядков в тюрьме в Эквадоре погибли 58 заключенных. Ранее здесь убили 119 человек

Инциденты в тюрьме в Гуаякиле произошли второй раз за три месяца Фото: ЕРА

Инцидент был охарактеризован как произошедшее ночью "столкновение между бандами". Помимо погибших, ранение получили около 10 человек.

В правительстве Эквадора утверждают, что банды, которые торгуют наркотиками, пытались выяснить, кто из них контролирует тюрьму.

Губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена объяснил, что одного из лидеров банды недавно освободили из тюрьмы и другие группы пытались подчинить себе оставшихся без главаря.

В сентябре в этой же тюрьме в Гуаякиле уже происходили стычки между бандитами, в результате погибли 119 заключенных.

После тех событий директор тюремного агентства Эквадора SNAI Боливар Гарсон сообщил о планах помиловать и смягчить тысячи приговоров, чтобы освободить место в тюрьмах страны.