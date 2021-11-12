Ассанжу разрешили жениться в британской тюрьме

У Морис (на фото) и Ассанжа двое детей, она воспитывает их одна Фото: EPA

Ассанж и Морис обручены уже пять лет. У них двое детей, зачатых, по словам Морис, во время пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Великобритании.

С мая этого года пара пыталась получить разрешение на женитьбу в тюрьме, однако тюремная администрация отказывала или игнорировала запросы. Ассанж и Морис подали в суд на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба и начальство тюрьмы.

Теперь паре разрешили заключить брак, и Морис выразила надежду, что "больше помех не будет".

В пенитенциарной службе сказали, что заявление Ассанжа начальник тюрьмы "Белмарш" рассмотрел в обычном порядке, "как и в отношении любого другого заключенного".

Заключенные вправе подать заявление о браке в тюрьме в соответствии с законом о браке 1983 года. Если заявление удовлетворяется, все расходы на женитьбу покрывают заключенные без помощи налогоплательщиков.