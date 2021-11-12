Ассанжу разрешили жениться в британской тюрьме

Ассанж и Морис обручены уже пять лет. У них двое детей, зачатых, по словам Морис, во время пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Великобритании.
С мая этого года пара пыталась получить разрешение на женитьбу в тюрьме, однако тюремная администрация отказывала или игнорировала запросы. Ассанж и Морис подали в суд на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба и начальство тюрьмы.
Теперь паре разрешили заключить брак, и Морис выразила надежду, что "больше помех не будет".
В пенитенциарной службе сказали, что заявление Ассанжа начальник тюрьмы "Белмарш" рассмотрел в обычном порядке, "как и в отношении любого другого заключенного".
Заключенные вправе подать заявление о браке в тюрьме в соответствии с законом о браке 1983 года. Если заявление удовлетворяется, все расходы на женитьбу покрывают заключенные без помощи налогоплательщиков.
Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.
В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не выдал его британским властям.
Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.
В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.
4 января Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж "оставляет впечатление человека в состоянии депрессии", который может покончить с собой в американской тюрьме.