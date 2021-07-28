Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

Контекст:

Ассанж с 2012 года жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. Прокуратура Швеции добивалась его экстрадиции по подозрению в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Ассанж свою вину отрицал и опасался, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, где его могут привлечь к ответственности за публикацию секретных дипломатических и военных документов на портале WikiLeaks.

Ассанж получил гражданство Эквадора в январе 2018 года. Он получил паспорт Эквадора под номером 1729926483 еще в декабре 2017 года, писало El Universo.

11 апреля 2019 года британские полицейские прибыли в посольство Эквадора в Лондоне после того, как эквадорские власти отозвали предоставление убежища для Ассанжа. Интернет-активист был задержан по запросу минюста США, рассматривается вопрос об экстрадиции. Основателю WikiLeaks в Штатах грозит пять лет лишения свободы.

Вестминстерский мировой суд признал Ассанжа виновным в неявке по судебной повестке и арестовал до вынесения приговора.

Сейчас он находится в тюрьме "Белмарш" на юго-востоке Лондона, где содержатся террористы.