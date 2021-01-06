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Лондонский суд не выпустил Ассанжа под залог

Вестминстерский суд Лондона счел, что основатель WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж может снова сбежать из-под залога и не явиться в суд на рассмотрение апелляции США о его выдаче.

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WikiLeaks намерена обжаловать отказ в освобождении ее основателя под залог
WikiLeaks намерена обжаловать отказ в освобождении ее основателя под залог
Фото: EPA

Вестминстерский суд Лондона не выпустил под залог основателя WikiLeaks, австралийского журналиста Джулиана Ассанжа. Об этом пишет Reuters.

Журналист останется под стражей, пока в США не подготовят апелляцию относительно его экстрадиции.

Отказ в суде объясняют тем, что ранее Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. Судья Ванесса Барайтсер сочла, что "есть веские основания полагать, что, если Ассанж будет освобожден сегодня, он не сдастся в суд для рассмотрения апелляции".

Решение отклонить запрос США на экстрадицию Ассанжа принимала 4 января эта же судья. Однако она подчеркнула, что Америке необходимо предоставить право оспорить это решение.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что организация намерена обжаловать отказ в освобождении ее основателя под залог.

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

4 января Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж "оставляет впечатление человека в состоянии депрессии", который может покончить с собой в американской тюрьме.

Теги: залог, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, экстрадиция, суд
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