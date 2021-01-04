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Мексика готова предложить политическое убежище Ассанжу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил за помилование основателя WikiLeaks, австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.

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Президент Мексики считает решение британского суда по Ассанжу "торжеством справедливости"
Президент Мексики считает решение британского суда по Ассанжу "торжеством справедливости"
Фото: ЕРА

Правительство Мексики готово предоставить политическое убежище Джулиану Ассанжу и поддерживает решение британского суда об отказе в экстрадиции основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, передает Reuters.

Обрадор сообщил, что намерен обратиться к министру иностранных дел, чтобы тот просил правительство Соединенного Королевства о возможности освобождения Ассанжа и о предоставлении ему в Мексике политического убежища.

"Ассанж журналист и заслуживает шанса, я за его помилование. Мы дадим ему защиту", – сказал президент Мексики. Он также назвал решение британского суда торжеством справедливости.

Обрадор еще год назад призывал Великобританию освободить Ассанжа, назвав его задержание пыткой.

Сегодня, 4 января, судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа. 

Судебное решение не означает, что вина Ассанжа не доказана. Несмотря на него, Ассанж останется под стражей, пока американская сторона не подаст апелляцию. 

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

Теги: Мексика, Джулиан Ассанж, экстрадиция, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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