В РФ коллекторы предупредили, что при попытке покинуть страну проблемы возникнут у 7,2 млн россиян

Выехать можно и с долгами, но есть условия Фото: pixabay.com

По его словам, решение о запрете выезда из РФ может быть принято после обращения займодателя в суд, если просрочка по займу составит 90 дней.

В связи с этим Мехтиев рекомендовал россиянам, у кого есть займы, за 10–14 дней до поездки за границу проверять себя в базе данных Федеральной службы судебных приставов и, если задолженность есть, срочно ее погасить. После этого изменения в базу могут вносить до 10 рабочих дней.

Издание отмечает, что законодательство позволяет россиянам выезжать за границу и при наличии долгов, однако для этого придется доказывать, что дело срочное и необходимое. Например, для лечения.