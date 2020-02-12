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В РФ офицера-подводника уволили после того, как он в пьяном виде материл портрет Путина

Капитан-лейтенант Олег Лавренчук проходил службу в должности командира боевой части радиотехнической службы подлодки в сирийском Тартусе. После решения командования продлить срок службы экипажа подлодки на несколько месяцев он в компании пятерых военнослужащих распивал алкогольные напитки, а при задержании нецензурно выражался в адрес висящего на стене портрета президента РФ Владимира Путина, рассказал его адвокат Сергей Гурин. Военнослужащий, которого уволили за 2,5 года до пенсии, пытается восстановиться на службе через суд.

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Офицер проходил службу в должности командира боевой части радиотехнической службы подлодки
Офицер проходил службу в должности командира боевой части радиотехнической службы подлодки
Фото: topwar.ru

В России офицер-подводник, служивший на подводной лодке Черноморского флота, был досрочно уволен с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. При задержании в пьяном виде Олег Лавренчук нецензурно ругался, в том числе в адрес висевшего на стене портрета президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в материале российского издания "Коммерсантъ".

Капитан-лейтенант Лавренчук проходил службу в должности командира боевой части радиотехнической службы подлодки.

Инцидент произошел 30 июня 2019 года. По данным материалов разбирательства, совместно со своим подчиненным и другими военнослужащими, находясь на боевой службе, в месте размещения офицерского состава, Лавренчук употребил спиртные напитки.

Когда его задерживала военная полиция, "высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженных сил Российской Федерации нецензурную брань", цитирует издание документы суда.

Позднее Лавренчук признал вину и раскаялся. Ему выдали предупреждение о неполном служебном соответствии, а в августе уволили "за совершение грубого дисциплинарного проступка".

Лавренчук попытался оспорить это решение в суде. Он мотивировал свое поведение длительной командировкой, говорил, что инцидент произошел во внеслужебное время и никак не отразился на состоянии боевой готовности подразделения. Однако Севастопольский гарнизонный военный суд отказался восстановить его на службе, это решение поддержал и суд высшей инстанции.

По словам адвоката Сергея Гурина, Лавренчук отслужил на флоте 17,5 года, ему оставалось 2,5 года до пенсии. Перед инцидентом его подлодка четыре месяца базировалась у берегов Сирии. Узнав, что командировка продлена еще на четыре месяца, он выпил в общежитии с пятью другими офицерами.

Адвокат отметил, что у Лавренчука есть маленький ребенок и квартира, купленная в военную ипотеку. Он высказал мнение, что увольнение офицера было показательным.

Гурин готовит кассационную жалобу по этому делу.

Российские военные принимают участие в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Теги: Россия, Владимир Путин, военные, пьянство, военный суд, задержание, военнослужащий, пенсия, адвокат, увольнение
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