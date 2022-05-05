В РФ опасаются оттока пилотов на работу в зарубежные авиакомпании

Сейчас в России около 9 тыс. пилотов работают на 120 грузовых и 670 пассажирских судах. По данным издания, в простое находятся 13% пилотов и 5% бортпроводников.

Минтранс РФ опасается оттока персонала на работу в зарубежные авиакомпании. Уже сейчас министерство получает около 70 обращений в месяц из-за рубежа с просьбой подтвердить сертификаты летчиков, ищущих работу.

Возможный дефицит планируют покрывать за счет профильных учебных заведений, планируя в 2025–2029 годах выпускать по 806 летчиков. Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что из программы минтранса неясно, что будут делать в случае невозможности трудоустроить выпускников, учитывая спад авиаперевозок.

В РФ допускают снижение перевозок со 111 млн человек в 2021 году до 58,2 млн в 2025 году.