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В РФ прокомментировали слова Трампа о краже при Обаме информации о гиперзвуковом оружии

Автор российского гиперзвукового боевого блока "Авангард" Герберт Ефремов заявил, что работы над этим видом оружия велись в РФ, когда экс-президент США Барак Обама еще в школу ходил. Так он прокомментировал слова нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа об украденной при Обаме информации.

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Трамп сделал заявление на предвыборном митинге
Трамп сделал заявление на предвыборном митинге
Фото: ЕРА

В РФ автор гиперзвукового боевого блока "Авангард" Герберт Ефремов прокомментировал 20 сентября "Российской газете" заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете во времена президентства Барака Обамы.

"Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама – президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком", – отметил Ефремов.

Свое заявление Трамп сделал на предвыборном митинге в штате Миннесота.

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства". Также, по словам главы Кремля, началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Президент РФ рассказал и о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета".

Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. 

Российские военные планируют "в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение" ракетных войск РФ, сообщили в Кремле 26 декабря 2018 года. 

В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Тогдашний пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отмечала, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2014 года.

Обама родился 4 августа 1961 года.

Теги: Россия, США, Барак Обама, оружие, вооружение, ракеты, гиперзвуковое оружие, российские военные
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