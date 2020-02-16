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В РФ скончалась участница конкурса по поеданию пирожных – СМИ

23-летняя жительница Москвы потеряла сознание в одном из ночных клубов во время конкурса по поеданию десертов, прибывшие на место врачи констатировали смерть, пишет Telegram-канал Baza. По словам ее родственников, причина гибели пока не установлена.

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По данным СМИ, погибшая пыталась съесть сразу несколько пирожных и подавилась
По данным СМИ, погибшая пыталась съесть сразу несколько пирожных и подавилась
Фото: pixabay.com

15 февраля в московском баре скончалась 23-летняя женщина, сообщил канал РЕН ТВ. По данным телеканала, она подавилась едой и задохнулась.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел во время конкурса по поеданию пирожных. Под конец соревнования она якобы попыталась съесть сразу несколько кондитерских изделий. Погибшая победила, но подавилась, а затем потеряла сознание.

Присутствующие не смогли ей помочь, прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Причина гибели конкурсантки еще не установлена, рассказал ее отец РЕН ТВ.

Теги: Россия, смерть, Москва, конкурс, женщины, соревнования
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