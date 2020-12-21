В РФ зафиксировали новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией

По данным правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса, с начала пандемии от COVID-19 умерли более 51 тыс. россиян.

За последние сутки в России подтвердили 29 350 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил 21 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Это максимальное количество заболевших за сутки в стране с начала пандемии. Перед этим более 29 тыс. фиксировали 5 декабря.

По данным оперативного штаба, общее число заболевших достигло 2,9 млн, умерли 51,4 тыс. пациентов (+493 за последние сутки), выздоровели – 2,3 млн (+19 705).

При этом, по данным Роспортебназдора за апрель – октябрь, которые публиковало агентство РБК, от коронавируса в РФ умерли 78,6 тыс. человек. Уровень смертности в РФ на фоне пандемии достиг максимума за 10 лет. При этом, отмечали СМИ, избыточная смертность в стране в разы больше официальной статистики умерших от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.