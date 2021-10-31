В РФ зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19

В РФ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом объявлены нерабочие дни Фото: ЕРА

С начала эпидемии в РФ зафиксировали 8 513 790 случаев заболевания, 7 358 539 человек выздоровели, 238 538 – скончались.

Уровень суточной заболеваемости – максимальный за все время эпидемии в РФ. Предыдущий рекорд по числу заболевших за сутки (40 251) был зафиксирован 29 октября.

За последние сутки от COVID-19 умерло 1158 россиян. Это один из самых высоких показателей смертности за сутки в стране. Максимальное число летальных случаев за 24 часа (1163) было зафиксировано 28 октября.