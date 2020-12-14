"Дверь зверски искорежена. Тело в неестественной позе, на босой ноге висит роутер". В Ленинградской области убили бывшего боевика "ДНР"

Бывший боевик "ДНР", тело которого обнаружили в Мурино Ленинградской области РФ, на сайте "Миротворец" уже значится как ликвидированный, отмечает Telegram-канал "Mash на Мойке".

13 декабря в городе Мурино Ленинградской области России убили бывшего боевика "ДНР", 37-летнего мужчину по имени Андрей. Об этом проинформировал Telegram-канал "Mash на Мойке".

"Тело участника боевых действий в ДНР обнаружили в Мурино. Во лбу дыра, квартира открыта, внутри все вверх дном, замок изуродован. Мужчина был в "расстрельном" списке украинского сайта "Миротворец"... По нашим данным, в 2014–2015 годы мужчина воевал на территории ДНР в составе местной разведроты", – говорится в сообщении.

Фамилия экс-боевика не указана.

Информацию о смерти подтвердило местное подразделение Следственного комитета РФ. Ведомство отметило, что "обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти". Уголовное дело открыто по статье "убийство".

"Mash на Мойке" утверждает, что "тело и голова Андрея изрублены и исколоты", но орудие убийства не найдено. Он якобы "обычно открывал дверь с топором в руках".

"Обсуждать и вспоминать войну не любил", – отметил Telegram-канал.

Он разместил скриншот с украинского волонтерского сайта "Миротворец", на котором боевик отмечен как ликвидированный.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.