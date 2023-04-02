В Риме задержали трех экоактивистов, которые вылили "нефть" в фонтан столицы

Активисты принесли воду, подкрашенную в черный древесным углем, и вылили ее в фонтан Баркачча Фото: EPA

Активисты – двое мужчин и девушка – принесли воду, подкрашенную в черный древесным углем, и вылили ее в фонтан Баркачча.

Объясняя свою акцию, они отметили, что считают недостаточными действия правительства для того, чтобы остановить катастрофические изменения климата, угрожающие экономическим и социальным коллапсом во многих странах и неконтролируемой миграцией.

"Есть только один способ обуздать эту гонку к коллективному самоубийству: остановить выбросы, связанные с ископаемым топливом. Этой акцией мы хотим попросить правительство прекратить вкладывать средства в экологически вредные субсидии. Этой акцией мы предлагаем вам не смиряться с этим смертным приговором", – говорят активисты.

Сразу после акции их задержали полицейские, им грозят обвинения в нанесении ущерба общественному имуществу.