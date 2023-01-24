В России депутатам разрешили не публиковать декларации о доходах

Накануне сайт парламента писал, что региональные и местные депутаты будут отчитываться о доходах только перед избранием, а потом – в случае крупных сделок, превышающих доход семьи за три года. В Думе считают, что трудности с ежегодным сбором документов для декларации отпугивают "сильных кандидатов" от выборов, и хотят этого избежать.

"Для многих региональных и муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование сведений о доходах, расходах и имуществе своем и своей семьи создает трудности при сборе необходимых документов. Из‑за этого сильные кандидаты – например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли "на земле" и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы", – заявил, комментируя закон, глава комитета по государственному строительству и законодательству ГД Павел Крашенинников.

Для депутатов федерального уровня и сенаторов декларирование сохраняется, но публиковаться будет только подтверждение того, что они сдали отчет, без информации об имуществе и доходах. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.