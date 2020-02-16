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В России губернатор заявил, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции

Губернатор Костромской области РФ Сергей Ситников заявил, что вопросы о коррупции задают, даже если жена подарит бритвенные принадлежности.

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О коррупции Ситников рассуждал на пресс-конференции
О коррупции Ситников рассуждал на пресс-конференции
Фото: 7x7-journal.ru

13 февраля на пресс-конференции губернатор Костромской области РФ Сергей Ситников заявил, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Фрагмент выступления политика опубликован на YouTube-канале semnasem.

"Когда мы говорим о коррупции, еще о чем-то, мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что если жена тебе бритвенные принадлежности вдруг подарит, а не относится ли это к коррупции? Сегодня такие вопросы начинают уже возникать, коллеги. А что страшнее самой коррупции, знаете, нет? Борьба с коррупцией. К сожалению, мы, русские люди, такие: за что беремся – так беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе", – сказал Ситников.

На сайте спецпроекта "7+7" сказано, что губернатор комментировал условия аренды конференц-зала в новом отеле "Островский" в Костроме, в котором проходила пресс-конференция. Ситников заявил, что владелец отеля предоставил помещение бесплатно, в то время как обычно арендная плата за четыре часа составляет 18 тыс. руб. (около 7 тыс. грн).

Теги: Россия, коррупция, аренда, Кострома, губернатор, пресс-конференция, борьба
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