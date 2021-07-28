В России оценили потери из-за отказа мира от углеводородов

Чубайс напомнил, что Европейский союз заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Этого же курса придерживаются США, Китай также сокращает объемы потребления угля.

По мнению Чубайса, последствия такого энергоперехода будут колоссальными для РФ.

"Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода... Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки (пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные): речь идет о 10% ВВП. Это более чем серьезно", – заявил он, добавив, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП.

Спецпредставитель президента РФ считает, что потери экономики РФ будут связаны не с введением углеродного платежа ЕС, а с перестройкой ведущих экономик мира и внедрением низкоуглеродных технологий.