В России пациентов с COVID-19 привезли к зданию минздрава, так как в больницах им места не нашли

В российском городе Омске из-за нехватки мест в больницах пациентов с COVID-19 привезли к зданию регионального минздрава. Сотрудники "скорой" хотели узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, которая говорила о достаточном количестве мест в медучреждениях, куда госпитализировать пациентов.

С начала пандемии в России подтвердили 1,5 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

Сотрудники омской станции скорой медицинской помощи 27 октября приехали к зданию регионального минздрава вместе с 70-летней пациенткой с COVID-19 после того, как в течение десяти часов не могли найти для нее место в больницах, сообщает Ngs55.ru.

У женщины 81% поражения легких. Больной сделали компьютерную томографию, она очень тяжело дышит, но ее не принимают из-за нехватки мест в больницах. Медики истратили на женщину четыре кислородных баллона.

В результате сотрудники "скорой" решили приехать к региональному минздраву, чтобы узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента. Ведь, по словам министра, места есть, но по факту медикам "скорой" отказывают в приеме больных, которых они привозят. В итоге, по данным Ngs55.ru, больную таки отправили в больницу скорой медицинской помощи №2 (БСМП-2).

По информации "Комсомольской правды", к этому же минздраву приехали еще две "скорые" с пациентами, которые оказались в такой же ситуации. Их тоже отвезли в БСМП-2.

Всего с начала эпидемии в РФ подтвердили 1 563 976 случаев COVID-19, умерли 26 935 человек. Выздоровели 1 171 301 человек, 12 361 из них выписали из больниц за минувшие сутки.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по количеству больных COVID-19. Ее опережают США, Индия и Бразилия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.