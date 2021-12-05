В России прокуратура требует увеличить срок заключения для карельского историка Дмитриева

По словам защитника Дмитриева, такое ходатайство прокуроры озвучили 3 декабря на судебном заседании в городском суде Петрозаводска.

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 года колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, историк должен был выйти на свободу в ноябре.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии пересмотрел приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима. В феврале 2021 года кассационный суд оставил приговор в силе. ТАСС пишет, что это решение оспорено.